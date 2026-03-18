Concours de belote Salle de convivialité Coly-Saint-Amand
Concours de belote Salle de convivialité Coly-Saint-Amand vendredi 20 mars 2026.
Concours de belote
Salle de convivialité Place salle de convivialité Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
20h. A gagner 2 airfryers, 2 canards gras, 2 demi sangliers, repas à la table de Jean à Coly, repas à l’instant basque à Brive, 2 cuisseaux de sanglier, 2 bouteilles de vin… 10€/personne
Concours organisé par les chasseurs colynois.
Nombreux lots à gagner 2 airfryers, 2 canards gras, 2 demi sangliers, repas à la table de Jean à Coly, repas à l’instant basque à Brive, 2 cuisseaux de sanglier, 2 bouteilles de vin…
Buvette, crêpes, cidre.
Tourain offert
Pesée du jambon .
Salle de convivialité Place salle de convivialité Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 47 85
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English : Concours de belote
20h. To be won: 2 airfryers, 2 fattened ducks, 2 half-boar wild boars, a meal at Jean’s table in Coly, a meal at l’instant basque in Brive, 2 wild boar legs, 2 bottles of wine… 10 per person
L’événement Concours de belote Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère