Concours de belote Salle de convivialité Coly-Saint-Amand

Concours de belote

Salle de convivialité Place salle de convivialité Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

20h. A gagner 2 airfryers, 2 canards gras, 2 demi sangliers, repas à la table de Jean à Coly, repas à l’instant basque à Brive, 2 cuisseaux de sanglier, 2 bouteilles de vin… 10€/personne

Concours organisé par les chasseurs colynois.

Nombreux lots à gagner 2 airfryers, 2 canards gras, 2 demi sangliers, repas à la table de Jean à Coly, repas à l’instant basque à Brive, 2 cuisseaux de sanglier, 2 bouteilles de vin…

Buvette, crêpes, cidre.

Tourain offert

Pesée du jambon .

Salle de convivialité Place salle de convivialité Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 47 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote

20h. To be won: 2 airfryers, 2 fattened ducks, 2 half-boar wild boars, a meal at Jean’s table in Coly, a meal at l’instant basque in Brive, 2 wild boar legs, 2 bottles of wine… 10 per person

L’événement Concours de belote Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère