Concours de belote Condac

Concours de belote

Salle polyvalente Condac Charente

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Accueil dès 13h30, début des parties à 14h00.

Salle polyvalente Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 18 24

English :

Welcome at 1:30 pm, games start at 2:00 pm.

German :

Empfang ab 13.30 Uhr, Beginn der Spiele um 14.00 Uhr.

Italiano :

Accoglienza alle 13.30, inizio delle partite alle 14.00.

Espanol :

Bienvenida a las 13.30, los partidos comienzan a las 14.00.

