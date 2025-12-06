Concours de belote Condac
Concours de belote Condac samedi 6 décembre 2025.
Concours de belote
Salle polyvalente Condac Charente
Début : 2025-12-06 14:00:00
Accueil dès 13h30, début des parties à 14h00.
Salle polyvalente Condac 16700 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 31 18 24
English :
Welcome at 1:30 pm, games start at 2:00 pm.
German :
Empfang ab 13.30 Uhr, Beginn der Spiele um 14.00 Uhr.
Italiano :
Accoglienza alle 13.30, inizio delle partite alle 14.00.
Espanol :
Bienvenida a las 13.30, los partidos comienzan a las 14.00.
