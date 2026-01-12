Concours de belote Salle des fêtes Corme-Écluse
Concours de belote Salle des fêtes Corme-Écluse dimanche 22 février 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22
Organisé par l’association Danses et Vous.
.
Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 32 87
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Organized by the Danses et Vous association.
L’événement Concours de belote Corme-Écluse a été mis à jour le 2026-01-09 par Royan Atlantique