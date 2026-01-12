Concours de belote Salle des fêtes Corme-Écluse

Concours de belote

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse Charente-Maritime

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

2026-02-22

Organisé par l’association Danses et Vous.

Salle des fêtes Chemin des sports Corme-Écluse 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 79 32 87

English :

Organized by the Danses et Vous association.

