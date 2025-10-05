Concours de belote Salle des fêtes Corvol-l’Orgueilleux
Salle des fêtes 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux Nièvre
Concours de belote à la salle des fêtes organisé par le club des anciens de Corvol-L’Orgueilleux Ouverture des portes 13h30, début du concours 14h30 1 lot à chaque participant ! 1 lot supplémentaire pour la première équipe gagnante féminine et masculine 1er prix contrôle technique, 2ème prix bon d’achat de 50€ (Leclerc) , 3ème prix bon d’achat de 40€ (Leclerc) prix suivants bons d’achats, apéritifs, corbeille garnie Buvette et petite restauration Inscription sur place, réservation possible au 06 80 67 65 86 ou au 06 32 59 45 29 .
