Concours de belote ! Salle des fêtes Corvol-l’Orgueilleux

Concours de belote !

Salle des fêtes 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 13:30:00

fin : 2026-02-21 19:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Concours de belote à la salle des fêtes organisé par le club des anciens de Corvol-L’Orgueilleux Ouverture des portes 13h30, début du concours 14h30 1er prix jambon sec, 2ème prix bon d’achat de 50€, 3ème prix bon d’achat 40€ Bon d’achat, corbeille garnie, apéritif 1 lot supplémentaire pour la 1ère équipe gagnante féminine et masculine Buvette et petite restauration Inscription sur place, réservation possible au 06 80 67 65 86 ou au 06 32 59 45 29 .

+33 6 32 59 45 29

