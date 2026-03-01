Concours de Belote ! Salle des fêtes Coulanges-sur-Yonne

Concours de Belote !

Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29 17:00:00

2026-03-29

Concours de Belote organisé par Coulanges en fêtes Lots à tous les participants ! Buvette et petite restauration Kir offert Début des inscriptions à 13h30   .

