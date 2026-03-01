Concours de Belote ! Salle des fêtes Coulanges-sur-Yonne
Concours de Belote ! Salle des fêtes Coulanges-sur-Yonne dimanche 29 mars 2026.
Salle des fêtes Place de l'Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne Yonne
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-03-29 13:30:00
fin : 2026-03-29 17:00:00
2026-03-29
Concours de Belote organisé par Coulanges en fêtes Lots à tous les participants ! Buvette et petite restauration Kir offert Début des inscriptions à 13h30 .
Salle des fêtes Place de l’Hôtel de Ville Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
