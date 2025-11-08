Concours de belote Mairie Couleuvre

Concours de belote Mairie Couleuvre samedi 8 novembre 2025.

Concours de belote

Mairie Amicale des Sapeurs Pompiers Couleuvre Allier

Début : 2025-11-08 13:45:00

fin : 2025-11-08

2025-11-08

L’Amicale des Sapeurs Pompiers organise un concours de belote dans une ambiance conviviale, suivi d’un repas complet à 19h30 (pâté aux pommes de terre, jambon, salade, dessert). De nombreux lots sont à gagner, dont un pour chaque participant !

Mairie Amicale des Sapeurs Pompiers Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 68 59 71 71

English :

The Amicale des Sapeurs Pompiers is organizing a belote competition in a convivial atmosphere, followed by a full meal at 7.30pm (potato pie, ham, salad, dessert). Lots of prizes to be won, including one for each participant!

German :

Der Freundeskreis der Feuerwehr organisiert einen Belote-Wettbewerb in geselliger Atmosphäre, gefolgt von einem kompletten Essen um 19:30 Uhr (Kartoffelpastete, Schinken, Salat, Dessert). Es gibt zahlreiche Preise zu gewinnen, darunter einen für jeden Teilnehmer!

Italiano :

L’Amicale des Sapeurs Pompiers organizza una gara di belote in un’atmosfera amichevole, seguita da un pasto completo alle 19.30 (torta di patate, prosciutto, insalata e dessert). Sono previsti numerosi premi, tra cui uno per ogni partecipante!

Espanol :

La Amicale des Sapeurs Pompiers organiza un concurso de belote en un ambiente amistoso, seguido de una comida completa a las 19h30 (pastel de patatas, jamón, ensalada y postre). Habrá muchos premios, uno de ellos para cada participante

