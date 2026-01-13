Concours de Belote Coutansouze

Concours de Belote

Salle des fêtes Coutansouze Allier

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Participez au concours de belote organisé par le Comité des Fêtes ! Ambiance conviviale garantie avec buvette et petite restauration sur place. De beaux lots à gagner dont un bon d’achat de 80€ et des produits locaux.

Salle des fêtes Coutansouze 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 18 32 84

Join in the belote competition organized by the Comité des Fêtes! A friendly atmosphere guaranteed, with refreshments and snacks on site. Great prizes to be won, including an 80? gift voucher and local products.

