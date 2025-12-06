Concours de Belote | Couteuges Couteuges

Concours de Belote | Couteuges

Concours de belote organisé par le Comité des Fêtes de Couteuges à 13€ la doublette avec de nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place.

Salle des Fêtes Couteuges 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 86 76

English :

Belote competition organized by the Comité des Fêtes de Couteuges at 13? per double with many prizes to be won. Refreshments and snacks on site.

