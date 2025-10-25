Concours de belote Coux et Bigaroque-Mouzens

Concours de belote Coux et Bigaroque-Mouzens samedi 25 octobre 2025.

Concours de belote

Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne

Le comité des fêtes vous propose un Concours de Belote à Mouzens.

Que vous soyez stratège chevronné ou joueur du dimanche, venez tenter votre chance et passer un bon moment entre amis.

Rendez-vous à la salle des fêtes dès 20h00.

Nombreux lots à gagner.

Buvette et petite restauration sucrée sur place. .

Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 08 24

