Concours de belote Coux et Bigaroque-Mouzens
Concours de belote Coux et Bigaroque-Mouzens samedi 25 octobre 2025.
Concours de belote
Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens Dordogne
Début : 2025-10-25
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Le comité des fêtes vous propose un Concours de Belote à Mouzens.
Que vous soyez stratège chevronné ou joueur du dimanche, venez tenter votre chance et passer un bon moment entre amis.
Rendez-vous à la salle des fêtes dès 20h00.
Nombreux lots à gagner.
Buvette et petite restauration sucrée sur place. .
Salle des fêtes Coux et Bigaroque-Mouzens 24220 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 58 08 24
