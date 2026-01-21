Concours de belote RDC du bâtiment de la Grenette Craponne-sur-Arzon
Concours de belote RDC du bâtiment de la Grenette Craponne-sur-Arzon dimanche 1 février 2026.
Concours de belote
RDC du bâtiment de la Grenette Avenue de la gare Craponne-sur-Arzon Haute-Loire
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01
2026-02-01
Les écoles catholiques de Craponne vous invitent à leur grand concours de belote, à partir de 14h à la Grenette.
Toutes les doublettes seront primées.
Venez passer un moment convivial, relever le défi et tenter votre chance !
RDC du bâtiment de la Grenette Avenue de la gare Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 20 45
The Craponne Catholic schools invite you to their big belote competition, starting at 2pm at La Grenette.
All doublettes will win prizes.
Come and spend a convivial moment, take up the challenge and try your luck!
