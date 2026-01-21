Concours de belote RDC du bâtiment de la Grenette Craponne-sur-Arzon

Concours de belote

RDC du bâtiment de la Grenette Avenue de la gare Craponne-sur-Arzon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Les écoles catholiques de Craponne vous invitent à leur grand concours de belote, à partir de 14h à la Grenette.

Toutes les doublettes seront primées.

Venez passer un moment convivial, relever le défi et tenter votre chance !

RDC du bâtiment de la Grenette Avenue de la gare Craponne-sur-Arzon 43500 Haute-Loire

English :

The Craponne Catholic schools invite you to their big belote competition, starting at 2pm at La Grenette.

All doublettes will win prizes.

Come and spend a convivial moment, take up the challenge and try your luck!

