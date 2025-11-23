Concours de Belote Crépy-en-Valois

Concours de Belote

25 Rue nationale Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 13:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

L’USC Football organise un concours de belote dimanche 23 novembre 2025 à la salle des fêtes.

Venez tenter votre chance et partager un moment convivial.

Ouverture des portes à 13h. Début des parties à 14h.

5 € par joueur (soit 10 € par équipe).

Inscription auprès de Jean-Pierre au 06 11 51 38 01 (possibilité de s’inscrire sur place).

Buvette et restauration sur place.

25 Rue nationale Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 6 11 51 38 01

English :

USC Football is organizing a belote competition on Sunday November 23, 2025 at the Salle des Fêtes.

Come and try your luck and share a convivial moment.

Doors open at 1pm. Games start at 2pm.

5 ? per player (i.e. 10 ? per team).

Registration with Jean-Pierre on 06 11 51 38 01 (possibility of registering on site).

Refreshments and catering on site.

German :

Der USC Fußball organisiert am Sonntag, den 23. November 2025, einen Belote-Wettbewerb in der Festhalle.

Kommen Sie und versuchen Sie Ihr Glück und verbringen Sie einen geselligen Moment.

Die Türen werden um 13 Uhr geöffnet. Beginn der Spiele um 14 Uhr.

5 ? pro Spieler (d.h. 10 ? pro Team).

Anmeldung bei Jean-Pierre unter 06 11 51 38 01 (Möglichkeit, sich vor Ort anzumelden).

Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

L’USC Calcio organizza una gara di belote domenica 23 novembre 2025 nella Salle des Fêtes.

Venite a tentare la fortuna e a condividere un momento di convivialità.

Apertura porte alle 13.00. Le partite iniziano alle 14:00.

5 a giocatore (cioè 10 euro a squadra).

Per iscriversi, contattare Jean-Pierre al numero 06 11 51 38 01 (è possibile iscriversi anche sul posto).

Rinfreschi e cibo disponibili sul posto.

Espanol :

La USC Football organiza un concurso de belote el domingo 23 de noviembre de 2025 en la Salle des Fêtes.

Ven a probar suerte y comparte un momento de convivencia.

Apertura de puertas a las 13.00 horas. Las partidas comienzan a las 14.00 h.

5 por jugador (es decir, 10 euros por equipo).

Para inscribirse, póngase en contacto con Jean-Pierre en el 06 11 51 38 01 (también puede inscribirse in situ).

Refrescos y comida in situ.

