Concours de belote Crozant

Concours de belote
SALLE POLYVALENTE Crozant Creuse
Concours de belote organisé par le comité des fêtes. Salle polyvalente à partir de 13h30
Rens 06 83 63 92 61 .
SALLE POLYVALENTE Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 63 92 61
