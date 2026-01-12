Concours de belote Crozant

Concours de belote Crozant samedi 28 février 2026.

SALLE POLYVALENTE Crozant Creuse

Concours de belote organisé par le comité des fêtes. Salle polyvalente à partir de 13h30
Rens 06 83 63 92 61   .

SALLE POLYVALENTE Crozant 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 63 92 61 

