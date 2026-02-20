Concours de belote Cubelles

Concours de belote

Salle des fêtes Cubelles Haute-Loire

Début : 2026-03-21 21:00:00

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Concours de belote de Cubelles.

Salle des fêtes Cubelles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 80 42 mairiecubelles@free.fr

English :

Cubelles belote competition.

