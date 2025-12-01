Concours de belote de Chanaleilles Chanaleilles

Concours de belote de Chanaleilles

Salle des Fêtes Chanaleilles Haute-Loire

Début : 2025-12-21 14:00:00

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Salle des Fêtes Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 21 85 05 solene_pontier@orange.fr

English :

Chanaleilles belote competition

