Concours de belote de Chanaleilles Chanaleilles
Concours de belote de Chanaleilles Chanaleilles dimanche 21 décembre 2025.
Concours de belote de Chanaleilles
Salle des Fêtes Chanaleilles Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Concours de belote de Chanaleilles
.
Salle des Fêtes Chanaleilles 43170 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 78 21 85 05 solene_pontier@orange.fr
English :
Chanaleilles belote competition
L’événement Concours de belote de Chanaleilles Chanaleilles a été mis à jour le 2025-12-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier