Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle Laissac-Sévérac l’Église

Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle Laissac-Sévérac l’Église vendredi 7 novembre 2025.

Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle, à 20h45 au Centre Administratif. Nombreux lots. Buvette sur place. Tarif ..€/ équipe.

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie apecolelaissac@gmail.com

English :

APE Charles de Gaulle belote competition, 8:45pm at the Centre Administratif. Many prizes. Refreshments on site. Price: …/ team.

German :

Belote-Wettbewerb der EV Charles de Gaulle, um 20:45 Uhr im Verwaltungszentrum. Zahlreiche Lose sind vorhanden. Getränke vor Ort. Preis: …/Mannschaft.

Italiano :

Concorso di belote organizzato dall’APE Charles de Gaulle, alle 20.45 presso il Centre administratif. Numerosi premi. Bar di ristoro in loco. Prezzo: … / squadra.

Espanol :

Concurso de belote organizado por la APE Charles de Gaulle, 20.45 h en el Centre Administratif. Numerosos premios. Bar de refrescos in situ. Precio: … / equipo.

