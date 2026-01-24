Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle Laissac-Sévérac l’Église
Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle Laissac-Sévérac l’Église vendredi 6 février 2026.
Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle
LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron
Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle, à 20h45 au Centre Administratif. Nombreux lots. Buvette sur place. Tarif 16€/ équipe.
LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie apecolelaissac@gmail.com
English :
APE Charles de Gaulle belote competition, 8:45pm at the Centre Administratif. Many prizes. Refreshments on site. Price: 16€ team.
