Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle Laissac-Sévérac l’Église

Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église Aveyron

Concours de belote de l’APE Charles de Gaulle, à 20h45 au Centre Administratif. Nombreux lots. Buvette sur place. Tarif 16€/ équipe.

LAISSAC Laissac-Sévérac l’Église 12310 Aveyron Occitanie apecolelaissac@gmail.com

English :

APE Charles de Gaulle belote competition, 8:45pm at the Centre Administratif. Many prizes. Refreshments on site. Price: 16€ team.

