Concours de Belote de l’APE Place du Centre Culturel Vigeois
Place du Centre Culturel Centre culturel Vigeois Corrèze
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-02-28
Concours de belote en 4 parties.
Un lot à chaque participant, buvette sur place et gourmandises sucrées .
Tarif 20€ par équipe. .
Place du Centre Culturel Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine apevigeois@gmail.com
English : Concours de Belote de l’APE
