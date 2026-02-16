Concours de Belote de l’APE Place du Centre Culturel Vigeois

Concours de Belote de l’APE

Place du Centre Culturel Centre culturel Vigeois Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Concours de belote en 4 parties.

Un lot à chaque participant, buvette sur place et gourmandises sucrées .

Tarif 20€ par équipe. .

Place du Centre Culturel Centre culturel Vigeois 19410 Corrèze Nouvelle-Aquitaine apevigeois@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de Belote de l’APE

L’événement Concours de Belote de l’APE Vigeois a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de Tourisme Terres de Corrèze