Concours de Belote de l’ASOlemps Football Olemps

Concours de belote organisé par l’ASOlemps Football le Vendredi 21 Novembre 2025.

Restauration sur place (10€) à partir de 19h (à réserver) et début des parties à 21h à la salle des 4 vents.

Inscription à animations@asolemps.fr ou au 0617283165 16 .

2 bis rue des 4 vents Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 6 17 28 31 65 animations@asolemps.fr

English :

Belote competition organized by ASOlemps Football on Friday, November 21, 2025.

German :

Belote-Wettbewerb, organisiert von ASOlemps Football am Freitag, den 21. November 2025.

Italiano :

Gara di Belote organizzata dall’ASOlemps Football venerdì 21 novembre 2025.

Espanol :

Concurso de belote organizado por ASOlemps Football el viernes 21 de noviembre de 2025.

