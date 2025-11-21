Concours de Belote de l’ASOlemps Football Olemps
Concours de Belote de l’ASOlemps Football Olemps vendredi 21 novembre 2025.
Concours de Belote de l’ASOlemps Football
2 bis rue des 4 vents Olemps Aveyron
Tarif : – – EUR
16
Tarif Groupe
Par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-11-21
fin : 2025-11-21
Date(s) :
2025-11-21
Concours de belote organisé par l’ASOlemps Football le Vendredi 21 Novembre 2025.
Restauration sur place (10€) à partir de 19h (à réserver) et début des parties à 21h à la salle des 4 vents.
Inscription à animations@asolemps.fr ou au 0617283165 16 .
2 bis rue des 4 vents Olemps 12510 Aveyron Occitanie +33 6 17 28 31 65 animations@asolemps.fr
English :
Belote competition organized by ASOlemps Football on Friday, November 21, 2025.
German :
Belote-Wettbewerb, organisiert von ASOlemps Football am Freitag, den 21. November 2025.
Italiano :
Gara di Belote organizzata dall’ASOlemps Football venerdì 21 novembre 2025.
Espanol :
Concurso de belote organizado por ASOlemps Football el viernes 21 de noviembre de 2025.
L’événement Concours de Belote de l’ASOlemps Football Olemps a été mis à jour le 2025-11-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)