Concours de belote de l’USRA, La Roche-l’Abeille
Concours de belote de l’USRA, La Roche-l’Abeille samedi 24 janvier 2026.
Concours de belote de l’USRA
Salle polyvalente La Roche-l’Abeille Haute-Vienne
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Venez passer un bon moment et tentez de gagner à la belote, lors de ce concours organisé par l’Union Sportive de la Roche l’Abeille. Nombreux lots à gagner, tombola. Casse-croute et buvette sur place.
Inscription sur place ou par téléphone. .
Salle polyvalente La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 80 51
