Concours de belote de l’USRA

Salle polyvalente La Roche-l’Abeille Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez passer un bon moment et tentez de gagner à la belote, lors de ce concours organisé par l’Union Sportive de la Roche l’Abeille. Nombreux lots à gagner, tombola. Casse-croute et buvette sur place.

Inscription sur place ou par téléphone. .

Salle polyvalente La Roche-l’Abeille 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 67 80 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote de l’USRA

L’événement Concours de belote de l’USRA La Roche-l’Abeille a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Pays de Saint-Yrieix