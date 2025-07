Concours de Belote de Montjaux Montjaux

Concours de Belote de Montjaux Montjaux mercredi 9 juillet 2025.

Concours de Belote de Montjaux

Montjaux Aveyron

Début : 2025-07-09

fin : 2025-07-09

2025-07-09

Tentez votre chance !

Soirée repas & concours de belote Montjaux

Mercredi 9 juillet 2025 À partir de 19 h

Salle des fêtes de Montjaux

Le Club du Mont Jupiter vous invite à une soirée chaleureuse alliant plaisirs de la table et ambiance cartes.

À 19 h :

Repas complet à 15 €

Menu :

Assiette de charcuterie

Saucisse grillée et pommes de terre

Glace

Café et vin compris

À 21 h :

Concours de belote 16 € par équipe

Lots à gagner dans une ambiance conviviale et intergénérationnelle.

Inscriptions 06 14 05 18 43

Pensez à réserver pour le repas places limitées. 16 .

Montjaux 12490 Aveyron Occitanie +33 6 14 05 18 43

English :

Try your luck!

German :

Versuchen Sie Ihr Glück!

Italiano :

Tentate la fortuna!

Espanol :

Pruebe suerte

