CONCOURS DE BELOTE DE NOËL Lunel

Date(s) 22 décembre 2025 14h

Emplacement Foyer des retraités

Tél 04 67 87 83 99

Tarif 3 € Inscriptions sur place le jour j

Ouvert à tous & toutes !

Le 22 décembre à partir de 14h, les amateurs de cartes sont attendus au Foyer pour participer au concours de belote de Noël tout le monde peut participer et venir taper le carton . Ouvert à tous, le concours se déroulera en équipes montées et 4 équipes seront récompensées (Participation 3 € inscriptions sur place) .

68 Rue de l’École du Parc Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 99

English :

Date(s) December 22, 2025 ? 14h

Location: Retirement home

Tel: 04 67 87 83 99

Price: 3 ? ? Registration on site on the day

Open to all!

