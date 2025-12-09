CONCOURS DE BELOTE DE NOËL Lunel
CONCOURS DE BELOTE DE NOËL Lunel lundi 22 décembre 2025.
CONCOURS DE BELOTE DE NOËL
68 Rue de l’École du Parc Lunel Hérault
Tarif : 3 – 3 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-22
fin : 2025-12-22
Date(s) :
2025-12-22
Date(s) 22 décembre 2025 14h
Emplacement Foyer des retraités
Tél 04 67 87 83 99
Tarif 3 € Inscriptions sur place le jour j
Ouvert à tous & toutes !
Le 22 décembre à partir de 14h, les amateurs de cartes sont attendus au Foyer pour participer au concours de belote de Noël tout le monde peut participer et venir taper le carton . Ouvert à tous, le concours se déroulera en équipes montées et 4 équipes seront récompensées (Participation 3 € inscriptions sur place) .
68 Rue de l’École du Parc Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 99
English :
Date(s) December 22, 2025 ? 14h
Location: Retirement home
Tel: 04 67 87 83 99
Price: 3 ? ? Registration on site on the day
Open to all!
L’événement CONCOURS DE BELOTE DE NOËL Lunel a été mis à jour le 2025-12-05 par 34 OT PAYS DE LUNEL