Concours de belote de Noël Saint-Bonnet-près-Bort
Concours de belote de Noël Saint-Bonnet-près-Bort dimanche 14 décembre 2025.
Concours de belote de Noël
Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Le comité des fêtes de Saint-Bonnet près Bort organise un concours de belote de Noël avec de nombreux lots à gagner.
1 lot offert à chaque participant, casse croûte offert soupe à l’oignon, fromage et dessert. .
Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
English : Concours de belote de Noël
L’événement Concours de belote de Noël Saint-Bonnet-près-Bort a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze