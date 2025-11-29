Concours de belote de Noël

Saint-Bonnet-près-Bort Corrèze

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Le comité des fêtes de Saint-Bonnet près Bort organise un concours de belote de Noël avec de nombreux lots à gagner.

1 lot offert à chaque participant, casse croûte offert soupe à l’oignon, fromage et dessert. .

Saint-Bonnet-près-Bort 19200 Corrèze

