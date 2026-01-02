Concours de Belote des Amis Jardais Rue des Echolères Jard-sur-Mer

Concours de Belote des Amis Jardais Rue des Echolères Jard-sur-Mer vendredi 6 février 2026.

Concours de Belote des Amis Jardais

Rue des Echolères Grande salle des Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 14:00:00
fin : 2026-02-06 18:30:00

Date(s) :
2026-02-06

Rue des Echolères Grande salle des Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 50 23 13 22  Lesamisdejard@gmail.com

