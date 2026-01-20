Concours de belote des Anciens du Foot de Saint-Germain Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Concours de belote des Anciens du Foot de Saint-Germain

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 13:15:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Concours de belote organisé par les Anciens du Foot de Saint-Germain.

.

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 22 12 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belote competition organized by Les Anciens du Foot de Saint-Germain.

L’événement Concours de belote des Anciens du Foot de Saint-Germain Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-01-20 par Vichy Destinations