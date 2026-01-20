Concours de belote des Anciens du Foot de Saint-Germain Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés
Concours de belote des Anciens du Foot de Saint-Germain Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés samedi 21 février 2026.
Concours de belote des Anciens du Foot de Saint-Germain
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 13:15:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Concours de belote organisé par les Anciens du Foot de Saint-Germain.
.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 22 12 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote competition organized by Les Anciens du Foot de Saint-Germain.
L’événement Concours de belote des Anciens du Foot de Saint-Germain Saint-Germain-des-Fossés a été mis à jour le 2026-01-20 par Vichy Destinations