Concours de belote des Anciens du Foot de Saint-Germain Place de la Libération Saint-Germain-des-Fossés

Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés Allier

Début : 2026-02-21 13:15:00
2026-02-21

Concours de belote organisé par les Anciens du Foot de Saint-Germain.
Place de la Libération Espace Culturel Fernand-Raynaud Saint-Germain-des-Fossés 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 22 12 30 

English :

Belote competition organized by Les Anciens du Foot de Saint-Germain.

