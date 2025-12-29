Concours de belote des Petites canailles

Séreilhac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Venez passer un agréable moment en équipe à l’occasion du concours de belote organisé par l’association Les Petites Canailles.

De nombreux lots seront à gagner.

Buvette et restauration sur place. .

Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 84 15 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote des Petites canailles

L’événement Concours de belote des Petites canailles Séreilhac a été mis à jour le 2025-12-26 par OT Val de Vienne