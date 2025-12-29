Concours de belote des Petites canailles Séreilhac
Concours de belote des Petites canailles Séreilhac dimanche 11 janvier 2026.
Concours de belote des Petites canailles
Séreilhac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Venez passer un agréable moment en équipe à l’occasion du concours de belote organisé par l’association Les Petites Canailles.
De nombreux lots seront à gagner.
Buvette et restauration sur place. .
Séreilhac 87620 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 84 15 92
English : Concours de belote des Petites canailles
