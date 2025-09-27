Concours de belote des Restaurants du Coeur Salle des Fêtes La Souterraine

Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine Creuse

Un lot à chaque participant pour ce concours caritatif. Premier lot, un GPS, second lot, une enceinte portables, troisième lot, un compresseur, …

Inscription 9€ par personne.

Restauration sur place, boissons et gâteaux .

Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 54 30

