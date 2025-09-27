Concours de belote des Restaurants du Coeur Salle des Fêtes La Souterraine
Concours de belote des Restaurants du Coeur Salle des Fêtes La Souterraine samedi 27 septembre 2025.
Concours de belote des Restaurants du Coeur
Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine Creuse
Un lot à chaque participant pour ce concours caritatif. Premier lot, un GPS, second lot, une enceinte portables, troisième lot, un compresseur, …
Inscription 9€ par personne.
Restauration sur place, boissons et gâteaux .
Salle des Fêtes Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 54 30
