Concours de belote Salle de spectacle Diou
Concours de belote Salle de spectacle Diou samedi 7 février 2026.
Concours de belote
Salle de spectacle 3, place du Marché Diou Allier
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Concours de belote organisé par l’amicale de la gare suivi d’un repas Pot au feu
Salle de spectacle 3, place du Marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 27 18 89
English :
Belote competition organized by l’amicale de la gare followed by a Pot au feu meal
