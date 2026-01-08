Concours de belote Salle de spectacle Diou

Concours de belote

Concours de belote organisé par l’amicale de la gare suivi d’un repas Pot au feu

Salle de spectacle 3, place du Marché Diou 03290 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 27 18 89

Belote competition organized by l’amicale de la gare followed by a Pot au feu meal

