Concours de belote Centre Albert Poncet Domérat samedi 4 octobre 2025.
Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat Allier
Début : 2025-10-04 14:00:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
Organisé par l’Amicale des parents d’élèves de l’école Denis Diderot.
Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 07 58 39
English :
Organized by the Amicale des parents d’élèves de l’école Denis Diderot.
German :
Organisiert von der Amicale des parents d’élèves de l’école Denis Diderot (Elternverein der Schule Denis Diderot).
Italiano :
Organizzato dall’Associazione dei genitori della Scuola Denis Diderot.
Espanol :
Organizado por la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Denis Diderot.
