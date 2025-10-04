Concours de belote Centre Albert Poncet Domérat

Concours de belote Centre Albert Poncet Domérat samedi 4 octobre 2025.

Concours de belote

Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Organisé par l’Amicale des parents d’élèves de l’école Denis Diderot.

Centre Albert Poncet 335 Boulevard Victor Hugo Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 07 58 39

English :

Organized by the Amicale des parents d’élèves de l’école Denis Diderot.

German :

Organisiert von der Amicale des parents d’élèves de l’école Denis Diderot (Elternverein der Schule Denis Diderot).

Italiano :

Organizzato dall’Associazione dei genitori della Scuola Denis Diderot.

Espanol :

Organizado por la Asociación de Padres de Alumnos de la Escuela Denis Diderot.

L’événement Concours de belote Domérat a été mis à jour le 2025-08-28 par Montluçon Tourisme