CONCOURS DE BELOTE les meuniers Dompierre-les-Ormes

CONCOURS DE BELOTE

les meuniers Salle des Associations Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire

Tarif : – – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Concours de Belote à la salle des Associations. Inscription sur place. Toutes les doublettes seront récompensées. Buvette. .

les meuniers Salle des Associations Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 47 27 ghislaine.jacquet71@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CONCOURS DE BELOTE Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-02-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III