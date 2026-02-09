CONCOURS DE BELOTE les meuniers Dompierre-les-Ormes
CONCOURS DE BELOTE les meuniers Dompierre-les-Ormes samedi 21 février 2026.
CONCOURS DE BELOTE
les meuniers Salle des Associations Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire
Tarif : – – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Concours de Belote à la salle des Associations. Inscription sur place. Toutes les doublettes seront récompensées. Buvette. .
les meuniers Salle des Associations Dompierre-les-Ormes 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 70 47 27 ghislaine.jacquet71@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CONCOURS DE BELOTE Dompierre-les-Ormes a été mis à jour le 2026-02-05 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III