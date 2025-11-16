Concours de belote Dordives

Concours de belote

Concours de belote

Passez un beau moment au concours amical de belote en équipe à Dordives ! Lots pour les trois premières équipes. Restauration sur place. Réservation au 06 37 07 00 44 david.lambert0790@orange.fr. Inscription dès 9 h 30 19.5 .

Dordives 45680 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 07 00 44 david.lamnert0790@orange.fr

