Concours de belote Doubs
Concours de belote Doubs samedi 21 février 2026.
Concours de belote
salle des fêtes Doubs Doubs
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21 23:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Organisé par le Comité des fêtes de Doubs.
Concours de belote.
Buvette et petite restauration. .
salle des fêtes Doubs 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 58 54 98 93 animationcdfdoubs@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
L’événement Concours de belote Doubs a été mis à jour le 2026-01-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS