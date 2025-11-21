Concours de Belote Douchapt
Concours de Belote Douchapt vendredi 21 novembre 2025.
Concours de Belote
Salle des Fêtes Douchapt Dordogne
Concours de belote Formez votre duo et venez défier les cartes dans une ambiance conviviale et sportive !
Salle des Fêtes Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 64 54 23
English : Concours de Belote
Belote competition Form your own pair and come and challenge the cards in a friendly, sporting atmosphere!
German : Concours de Belote
Belote-Wettbewerb Bilden Sie Ihr Duo und fordern Sie die Karten in einer freundlichen und sportlichen Atmosphäre heraus!
Italiano :
Gara di Belote Formate la vostra coppia e venite a sfidare le carte in un’atmosfera amichevole e sportiva!
Espanol : Concours de Belote
Competición de belote: ¡forma tu pareja y ven a desafiar a las cartas en un ambiente amistoso y deportivo!
