Concours de Belote

Salle des Fêtes Douchapt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Concours de belote Formez votre duo et venez défier les cartes dans une ambiance conviviale et sportive !

Concours de belote Formez votre duo et venez défier les cartes dans une ambiance conviviale et sportive ! .

Salle des Fêtes Douchapt 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 64 54 23

English : Concours de Belote

Belote competition Form your own pair and come and challenge the cards in a friendly, sporting atmosphere!

German : Concours de Belote

Belote-Wettbewerb Bilden Sie Ihr Duo und fordern Sie die Karten in einer freundlichen und sportlichen Atmosphäre heraus!

Italiano :

Gara di Belote Formate la vostra coppia e venite a sfidare le carte in un’atmosfera amichevole e sportiva!

Espanol : Concours de Belote

Competición de belote: ¡forma tu pareja y ven a desafiar a las cartas en un ambiente amistoso y deportivo!

L’événement Concours de Belote Douchapt a été mis à jour le 2025-11-09 par Val de Dronne