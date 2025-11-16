Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de Belote Douchy-Montcorbon dimanche 16 novembre 2025.

Douchy-Montcorbon Loiret

Début : 2025-11-16 13:00:00
2025-11-16

Participez au concours organisé par les Cahiers bleus au profit des écoles de Douchy-Montcorbon ! Buvette et restauration sur place.
Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 73 33 90 

English :

Take part in the competition organized by Cahiers bleus to benefit Douchy-Montcorbon schools! Refreshments and catering on site.

German :

Nehmen Sie am Wettbewerb teil, der von den Cahiers bleus zugunsten der Schulen von Douchy-Montcorbon organisiert wird! Getränke und Speisen vor Ort.

Italiano :

Partecipate al concorso organizzato dai Cahiers bleus a favore delle scuole di Douchy-Montcorbon! Ristoro e ristorazione sul posto.

Espanol :

Participe en el concurso organizado por los Cahiers bleus en beneficio de las escuelas de Douchy-Montcorbon Refrescos y catering in situ.

