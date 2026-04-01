Concours de belote Douchy-Montcorbon
Concours de belote Douchy-Montcorbon dimanche 26 avril 2026.
Douchy-Montcorbon
Concours de belote
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Au profit des écoles de Douchy-Montcorbon, concours de belote avec restauration et buvette sur place.
Au profit des écoles de Douchy-Montcorbon, concours de belote avec restauration et buvette sur place. 12 .
Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 73 33 90
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English :
In aid of the Douchy-Montcorbon schools, a belote competition with food and refreshments on site.
L’événement Concours de belote Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO
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