Douchy-Montcorbon

Concours de belote

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 13:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Au profit des écoles de Douchy-Montcorbon, concours de belote avec restauration et buvette sur place.

Au profit des écoles de Douchy-Montcorbon, concours de belote avec restauration et buvette sur place. 12 .

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 73 33 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In aid of the Douchy-Montcorbon schools, a belote competition with food and refreshments on site.

L’événement Concours de belote Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO