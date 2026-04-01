Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de belote Douchy-Montcorbon

Concours de belote Douchy-Montcorbon

Concours de belote Douchy-Montcorbon dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Rue de la Fontaine

Ville : 45220 Douchy-Montcorbon

Département : Loiret

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 13:00:00

Tarif : 12 12 12 12 Tarif de base plein tarif

Douchy-Montcorbon

Concours de belote

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 13:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Au profit des écoles de Douchy-Montcorbon, concours de belote avec restauration et buvette sur place.
Au profit des écoles de Douchy-Montcorbon, concours de belote avec restauration et buvette sur place. 12  .

Rue de la Fontaine Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 73 33 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In aid of the Douchy-Montcorbon schools, a belote competition with food and refreshments on site.

L’événement Concours de belote Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-04-07 par OT 3CBO

À voir aussi à Douchy-Montcorbon (Loiret)