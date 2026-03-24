Concours de belote

Salle des fêtes Doudrac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

A gagner bons d’achat de 30 € et 20 €, lots de viandes et de nombreux autres lots

A gagner bons d’achat de 30 € et 20 €, lots de viandes et de nombreux autres lots .

Salle des fêtes Doudrac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 39 38 62

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English : Concours de belote

To be won: 30? and 20? gift vouchers, meat lots and many other prizes

L’événement Concours de belote Doudrac a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Coeur de Bastides