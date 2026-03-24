Concours de belote Doudrac
Concours de belote Doudrac samedi 28 mars 2026.
Concours de belote
Salle des fêtes Doudrac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
A gagner bons d’achat de 30 € et 20 €, lots de viandes et de nombreux autres lots
A gagner bons d’achat de 30 € et 20 €, lots de viandes et de nombreux autres lots .
Salle des fêtes Doudrac 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 39 38 62
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de belote
To be won: 30? and 20? gift vouchers, meat lots and many other prizes
L’événement Concours de belote Doudrac a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Coeur de Bastides