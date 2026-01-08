Concours de belote Drulhe
Concours de belote Drulhe vendredi 30 janvier 2026.
Concours de belote
Drulhe Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Concours de belote à la salle des fêtes. La moitié des équipes sera récompensée. Inscriptions à partir de 20 h. 15 euros par équipe, 3 euros la part de soupe. (Comité des fêtes)
.
Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 48 81 99 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Belote competition in the village hall. Half the teams will be rewarded. Registration from 8 pm. 15 euros per team, 3 euros for soup. (Comité des fêtes)
L’événement Concours de belote Drulhe a été mis à jour le 2026-01-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)