Concours de belote

Drulhe Aveyron

Concours de belote à la salle des fêtes. La moitié des équipes sera récompensée. Inscriptions à partir de 20 h. 15 euros par équipe, 3 euros la part de soupe. (Comité des fêtes)

Drulhe 12350 Aveyron Occitanie +33 6 48 81 99 54

Belote competition in the village hall. Half the teams will be rewarded. Registration from 8 pm. 15 euros per team, 3 euros for soup. (Comité des fêtes)

L’événement Concours de belote Drulhe a été mis à jour le 2026-01-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)