CONCOURS DE BELOTE DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville

CONCOURS DE BELOTE DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville lundi 15 septembre 2025.

CONCOURS DE BELOTE DU CLUB ARC-EN-CIEL

SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-15

fin : 2025-09-15

Date(s) :

2025-09-15

Le club « Arc-en-Ciel » vous propose un concours de belote.

Nous vous attendons nombreux ! .

SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr

English :

The « Arc-en-Ciel » club is organizing a belote competition.

German :

Der Club « Arc-en-Ciel » bietet Ihnen einen Belote-Wettbewerb an.

Italiano :

Il club « Arc-en-Ciel » organizza una gara di belote.

Espanol :

El club « Arc-en-Ciel » organiza un concurso de belote.

L’événement CONCOURS DE BELOTE DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE