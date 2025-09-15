CONCOURS DE BELOTE DU CLUB ARC-EN-CIEL Merville
CONCOURS DE BELOTE DU CLUB ARC-EN-CIEL
SALLE JOSEPH BON Merville Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-15
Le club « Arc-en-Ciel » vous propose un concours de belote.
Nous vous attendons nombreux ! .
SALLE JOSEPH BON Merville 31330 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 41 00 relais.associatif@merville31.fr
English :
The « Arc-en-Ciel » club is organizing a belote competition.
German :
Der Club « Arc-en-Ciel » bietet Ihnen einen Belote-Wettbewerb an.
Italiano :
Il club « Arc-en-Ciel » organizza una gara di belote.
Espanol :
El club « Arc-en-Ciel » organiza un concurso de belote.
