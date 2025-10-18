Concours de belote du club des Ainés La Souterraine

Concours de belote du club des Ainés

Rue du Coq La Souterraine Creuse

Ouverture des portes à 13h.

De nombreux lots à gagner, un lot à chaque participant.

Inscription 9€ .

Rue du Coq La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine clubdesaines23300@orange.fr

