Concours de belote du Foyer de Domino Domino Saint-Georges-d’Oléron
Concours de belote du Foyer de Domino Domino Saint-Georges-d’Oléron samedi 8 novembre 2025.
Concours de belote du Foyer de Domino
Domino 52 rue de l’Océan Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – EUR
Inscription sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 20:00:00
fin : 2025-11-08 23:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Venez vous divertir en tentant de gagner le concours !
Ouvert à tous
.
Domino 52 rue de l’Océan Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 50 31 04
English :
Come and have fun and try to win the contest!
Open to all
German :
Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei dem Versuch, den Wettbewerb zu gewinnen!
Offen für alle
Italiano :
Venite a divertirvi e a provare a vincere il concorso!
Aperto a tutti
Espanol :
¡Ven a divertirte e intenta ganar el concurso!
Abierto a todos
L’événement Concours de belote du Foyer de Domino Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes