Concours de belote du Foyer de Domino Domino Saint-Georges-d’Oléron samedi 8 novembre 2025.

Domino 52 rue de l’Océan Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Inscription sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 23:30:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez vous divertir en tentant de gagner le concours !

Ouvert à tous

.

Domino 52 rue de l’Océan Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 50 31 04

English :

Come and have fun and try to win the contest!

Open to all

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich bei dem Versuch, den Wettbewerb zu gewinnen!

Offen für alle

Italiano :

Venite a divertirvi e a provare a vincere il concorso!

Aperto a tutti

Espanol :

¡Ven a divertirte e intenta ganar el concurso!

Abierto a todos

L’événement Concours de belote du Foyer de Domino Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes