Concours de belote du Téléthon Salle du Lavoir Surgères

Concours de belote du Téléthon

Salle du Lavoir 18 rue du Lavoir Surgères Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 13:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Concours de belote organisé par l’Amicale Routière Surgèrienne au profit du Téléthon.

Nombreux lots.

Buvette et crêpes sur place.

Tombola.

Réservation conseillée, places limitées.

Salle du Lavoir 18 rue du Lavoir Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 50 36 15

English :

Belote competition organized by the Amicale Routière Surgèrienne in aid of the Telethon.

Many prizes.

Refreshment bar and crêpes on site.

Tombola.

Reservations recommended, places limited.

German :

Belote-Wettbewerb, organisiert von der Amicale Routière Surgèrienne zugunsten des Telethon.

Zahlreiche Lose.

Getränke und Crêpes vor Ort.

Tombola.

Reservierung empfohlen, begrenzte Plätze.

Italiano :

Concorso di belote organizzato dall’Amicale Routière Surgèrienne a favore di Telethon.

Numerosi premi.

Rinfresco e crêpes a disposizione.

Tombola.

Si raccomanda la prenotazione, i posti sono limitati.

Espanol :

Concurso de belote organizado por la Amicale Routière Surgèrienne a beneficio del Telethon.

Numerosos premios.

Refrescos y crepes.

Tómbola.

Se recomienda reservar, plazas limitadas.

