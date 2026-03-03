Concours de Belote Dussac

Concours de Belote

Salle des fêtes Dussac Dordogne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Organisé par l’APE au profit de l’école maternelle.

Inscription dès 19h30 10€ par personne réservation conseillée.

Début du tournoi à 20h30.

1 lot pour chaque participant.

Buvette, crêpes, gâteaux et tombola. .

Salle des fêtes Dussac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 70 40 97

