Concours de Belote Dussac
Concours de Belote
Salle des fêtes Dussac Dordogne
Organisé par l’APE au profit de l’école maternelle.
Inscription dès 19h30 10€ par personne réservation conseillée.
Début du tournoi à 20h30.
1 lot pour chaque participant.
Buvette, crêpes, gâteaux et tombola. .
Salle des fêtes Dussac 24270 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
