Concours de belote en équipe Le Pescher samedi 31 janvier 2026.
Le Pescher Corrèze
L’APE Les Ecoliers de la Sourdoire organise un concours de belote en équipe
10 euros par personne
1er lot jambon
Buvette et tombola sur place .
Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 27 87 17
