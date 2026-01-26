Concours de belote en équipe

Le Pescher Corrèze

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

L’APE Les Ecoliers de la Sourdoire organise un concours de belote en équipe

10 euros par personne

1er lot jambon

Buvette et tombola sur place .

Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 27 87 17

