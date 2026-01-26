Concours de belote en équipe Le Pescher

Concours de belote en équipe

Concours de belote en équipe Le Pescher samedi 31 janvier 2026.

Concours de belote en équipe

Le Pescher Corrèze

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

L’APE Les Ecoliers de la Sourdoire organise un concours de belote en équipe
10 euros par personne
1er lot jambon
Buvette et tombola sur place   .

Le Pescher 19190 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 27 87 17 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concours de belote en équipe Le Pescher a été mis à jour le 2026-01-25 par Corrèze Tourisme