Concours de belote en équipe Square Victor Hugo Miramont-de-Guyenne

Venez nombreux au concours de belote en équipe organisé par l’association des Parents d’Élèves de Miramont-de-Guyenne. Buvette sucrée sur place avec soupe à l’oignon offerte. Pour encore plus de chance, tirage de la bourriche. De nombreux lots à gagner !

Come along to the belote team competition organized by the Miramont-de-Guyenne Parents’ Association. Sweet refreshments on site, with free onion soup. For even more luck, there will be a prize draw. Lots of prizes to be won!

