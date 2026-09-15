Concours de Belote – en individuel Senonches
samedi 3 octobre 2026 · Senonches
Informations pratiques
Senonches
Concours de Belote – en individuel
8 Rue du Four Banal Senonches Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 13:30:00
fin : 2026-10-03 20:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Le club de la Joie de Vivre Senonchoise organise un concours de belote ouvert à tous, en individuel. Réservation conseillée, goûter offert en attendant la remise des lots, 1 lot par participant. Restauration et buvette sur place.
Le club de la Joie de Vivre Senonchoise organise un concours de belote ouvert à tous, en individuel. Réservation conseillée, goûter offert en attendant la remise des lots, 1 lot par participant.
*Ouverture des portes à 13h30
*Début du concours à 14h .
8 Rue du Four Banal Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 69 45 51 19
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English :
The Joie de Vivre Senonchoise Club is organizing a belote tournament open to everyone, with individual play. Reservations are recommended; refreshments will be provided while participants wait for the prizes to be awarded—one prize per participant. Food and drinks will be available on site.
L’événement Concours de Belote – en individuel Senonches a été mis à jour le 2026-09-03 par OTs DU PERCHE
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