Concours de belote en individuel Salle polyvalente Sérandon

Concours de belote en individuel Salle polyvalente Sérandon samedi 4 octobre 2025.

Concours de belote en individuel

Salle polyvalente Le Bourg Sérandon Corrèze

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Le Club Lou Micalets vous invite au concours de belote en individuel sur inscription.

Buvette et pâtisseries et bourriche .

Salle polyvalente Le Bourg Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 81 43 89

English : Concours de belote en individuel

German :

Italiano :

Espanol : Concours de belote en individuel

L’événement Concours de belote en individuel Sérandon a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Haute Corrèze