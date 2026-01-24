Concours de belote en individuel Salle polyvalente Sérandon
Concours de belote en individuel Salle polyvalente Sérandon samedi 28 février 2026.
Concours de belote en individuel
Salle polyvalente Le Bourg Sérandon Corrèze
2026-02-28
2026-02-28
2026-02-28
Le Club Lou Micalets vous invite au concours de belote en individuel sur inscription.
Buvette et pâtisseries et bourriche .
Salle polyvalente Le Bourg Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 81 43 89
English : Concours de belote en individuel
