Concours de belote en individuel Salle polyvalente Sérandon

Concours de belote en individuel

Salle polyvalente Le Bourg Sérandon Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le Club Lou Micalets vous invite au concours de belote en individuel sur inscription.

Buvette et pâtisseries et bourriche .

Salle polyvalente Le Bourg Sérandon 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 81 43 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours de belote en individuel

L’événement Concours de belote en individuel Sérandon a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme de Haute Corrèze