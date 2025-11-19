Concours de Belote Entraygues-sur-Truyère

Concours de Belote

Si vous aimez jouer aux cartes venez passer un mercredi après-midi convivial dans les différents villages du territoire. Récompenses pour tous les participants.

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie

English :

If you like playing cards, come and spend a convivial Wednesday afternoon in the different villages of the area. Rewards for all participants.

German :

Wenn Sie gerne Karten spielen, verbringen Sie einen geselligen Mittwochnachmittag in den verschiedenen Dörfern der Region. Belohnungen für alle Teilnehmer.

Italiano :

Se vi piace giocare a carte, venite a trascorrere un mercoledì pomeriggio in amicizia nei vari villaggi della regione. Premi per tutti i partecipanti.

Espanol :

Si te gusta jugar a las cartas, ven a pasar una agradable tarde de miércoles en los distintos pueblos de la región. Recompensas para todos los participantes.

