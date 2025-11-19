Concours de Belote Entraygues-sur-Truyère
Concours de Belote Entraygues-sur-Truyère mercredi 19 novembre 2025.
Concours de Belote
Entraygues-sur-Truyère Aveyron
Début : Mercredi 2025-11-19
fin : 2025-12-17
2025-11-19 2025-12-17 2026-01-14 2026-02-11 2026-02-25 2026-03-11 2026-03-25 2026-04-15 2026-05-20
Si vous aimez jouer aux cartes venez passer un mercredi après-midi convivial dans les différents villages du territoire. Récompenses pour tous les participants.
Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie
English :
If you like playing cards, come and spend a convivial Wednesday afternoon in the different villages of the area. Rewards for all participants.
German :
Wenn Sie gerne Karten spielen, verbringen Sie einen geselligen Mittwochnachmittag in den verschiedenen Dörfern der Region. Belohnungen für alle Teilnehmer.
Italiano :
Se vi piace giocare a carte, venite a trascorrere un mercoledì pomeriggio in amicizia nei vari villaggi della regione. Premi per tutti i partecipanti.
Espanol :
Si te gusta jugar a las cartas, ven a pasar una agradable tarde de miércoles en los distintos pueblos de la región. Recompensas para todos los participantes.
L’événement Concours de Belote Entraygues-sur-Truyère a été mis à jour le 2025-11-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)