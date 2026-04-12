Épinouze

Concours de belote

Salle des fêtes Épinouze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Concours de belote organisé par le club de l’amitié. Toutes les doublettes primées.

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Salle des fêtes Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 70 75 mairie@epinouze.fr

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English :

Belote competition organized by the Club de l’Amitié. All prizewinning doublettes.

L’événement Concours de belote Épinouze a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche