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Concours de belote Épinouze

Concours de belote Épinouze dimanche 12 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 26210 Épinouze

Département : Drôme

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Épinouze

Concours de belote

Salle des fêtes Épinouze Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Concours de belote organisé par le club de l’amitié. Toutes les doublettes primées.
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Salle des fêtes Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 70 75  mairie@epinouze.fr

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English :

Belote competition organized by the Club de l’Amitié. All prizewinning doublettes.

L’événement Concours de belote Épinouze a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche

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