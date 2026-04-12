Concours de belote Épinouze
Concours de belote Épinouze dimanche 12 avril 2026.
Épinouze
Concours de belote
Salle des fêtes Épinouze Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Concours de belote organisé par le club de l’amitié. Toutes les doublettes primées.
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Salle des fêtes Épinouze 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 31 70 75 mairie@epinouze.fr
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English :
Belote competition organized by the Club de l’Amitié. All prizewinning doublettes.
L’événement Concours de belote Épinouze a été mis à jour le 2025-04-04 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche