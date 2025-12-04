Concours de belote Square de l’Hôtel de Ville Erquy

Concours de belote

Square de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes Erquy Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-04 14:00:00

fin : 2025-12-04 18:00:00

2025-12-04

Axa propose en partenariat avec La Ruche, un concours de belote, avec des lots à gagner.

Pré-inscription par téléphone ou auprès de La Ruche. .

Square de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 61

L’événement Concours de belote Erquy a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor