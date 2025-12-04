Concours de belote Square de l’Hôtel de Ville Erquy
Concours de belote Square de l’Hôtel de Ville Erquy jeudi 4 décembre 2025.
Concours de belote
Square de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes Erquy Côtes-d’Armor
Début : 2025-12-04 14:00:00
fin : 2025-12-04 18:00:00
2025-12-04
Axa propose en partenariat avec La Ruche, un concours de belote, avec des lots à gagner.
Pré-inscription par téléphone ou auprès de La Ruche. .
Square de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 64 61
L’événement Concours de belote Erquy a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor